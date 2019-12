Stiri pe aceeasi tema

- Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultima ora. Accidentul de mașina s-a produs in Spania, iar Galeș ar fi murit dupa ce o alta mașina a intrat in autovehiculul pe care-l conducea. Veste trista despre Cornel Gales! Barbatul a murit in accident de…

- CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. "Cauciucurile la mana a doua nu sunt o varianta sub nicio forma. Pentru ca, potrivit legii, pot sa merg cu cauciucul pana cand adancimea canalului este de 1,6 mm. Sub aceasta valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adancimea. Cauciucul…

- Un tanar in varsta de 27 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 01.40, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control, pe strada Calea Bucovinei din localitate, ...

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi a recunoscut, intr-un comunicat publicat pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, ca soseaua de centura a municipiului Suceava a fost data in trafic desi lipsesc elemente ce tin de siguranta circulatiei. Ruta ocolitoare, construita in 11 ani, a fost…

- Sistemul de franare are rolul de a asigura autoturismului o micsorare rapida a vitezei de deplasare, de a frana eficient in panta sau in rampa si de a asigura stationarea autovehiculului pe drumurile publice care prezinta o inclinare maxima.

- FOTO – Arhiva La data de 17 septembrie, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej in colaborare cu polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej, au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere și impunerea unui climat de disciplina rutiera in randul participanților la traficul rutier.…