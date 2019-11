Cu cine s-a iubit Oana Roman de-a lungul timpului? A avut parte doar de fotomodeli

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a oferit detalii despre vila pe care și-a cumparat-o recent și in care urmeaza sa se mute impreuna cu toata familia sa. Oana Roman și-a vandut apartamentul din Lacul Tei și a cumparat o vila in Pipera. Vedeta iși dorea foarte mult sa aiba un spațiu de locuit mai mare, dar și sa o aiba alaturi…

- Oana Roman are din nou probleme de sanatate. Vedeta a ajuns la spital, chiar in seara petrecerii de botez a fetiței Gabrielei Cristea, dupa ce s-a simțit rau. Deși a fost externata, soția lui Marius Elisei este in continuare slabita. ,,Isa asculta muzica simfonica! Ma linisteste si pe mine! M-am dat…

- Oana Roman a explicat ce diagnostic i-au pus medicii dupa ce a fost internata doua zile. Oana Roman a fost externata luni, 9 septembrie, dupa doua zile de stat in spital. vedeta s-a simțit rau la botezul fetiței gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Deși oana Roman a pus problema de sanatate pe seama…

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau in timpul petrecerii de botez a fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Vedeta și-a anunțat fanii ca se afla internata, iar acum, soțul acesteia, Marius Elisei a facut primele declarații. ,,Oana a avut o mica problema si a trebuit…

- Oana Roman este in culmea fericirii. Vedeta și-a cumparat casa și astfel se va putea muta impreuna cu mama ei. Oana Roman și-a vandut apartamentul din Lacul Tei și a cumparat o vila in Pipera. Vedeta iși dorea foarte mult sa aiba un spațiu de locuit mai mare, dar și sa o aiba alaturi pe mama sa, Mioara…

- Oana Roman a explicat de ce nu a ales sa mearga pe drumul deschis de tatal sau, fostul premier Petre Roman, in politica romaneasca. Oana Roman a facut declarații la emisiunea OK!TV. Vedeta a marturisit ca nu și-a dorit niciodata sa faca politica. "Eu nu mi-am dorit sa fac politica niciodata. Nu-s buna,…

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…