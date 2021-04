In urma cu patru luni, cand Alex Bodi a fost arestat intr-un dosar de proxenetism, despre fosta soție, Iulia Salagean, se cunoștea ca ar fi fost una dintre victimele sale, obligate sa iși vanda trupul de catre afacerist. Aceasta a facut front comun cu Bianca Dragușanu, tot fosta soție a milionarului, imprietenindu-se la catarama, lucru […] The post Cu cine s-a impacat Alex Bodi, de fapt. Fanii lui, uimiți de decizia luata recent appeared first on IMPACT .