Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a rupt legatura definitiv cu Ema Uta, iar afaceristul s-a impacat cu mama fetiței lui, Iulia Salagean. Cei doi au petrecut noaptea impreuna la Sibiu, iar noi va prezentam detaliile care i-au dat de gol pe cei doi pe rețelele de socializare.

- Razvan Raț a facut un gest neașteptat in trafic, iar fostul fotbalist au fost surprins in compania unei brunete misterioase. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Razvan Raț și au surprins cele mai tari imagini.

- Alex Bodi a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a reușit sa faca bani imobiliare, dar și ce planuri are pe viitor. Afaceristul se bucura de afaceri in strainatate, asta deoarece in Romania firmele și conturile i-au fost blocate. Iata ce a declarat Alex Bodi!

- Platforma de socializare Facebook pare sa fie in țara noastra principalul mijloc de informare pentru cei mai mulți dintre romani, deși nu recunosc acest lucru pentru ca ”nu da bine sa spui ca te informezi de pe internet”, potrivit unui expert in dezinformare.Pe Facebook oamenii fac ce vor:…

- Alex Bodi nu-și gasește liniștea pe plan amoros. Cateva zile par sa fie de ajuns, in cazul lui, pentru a trece de la o relație la alta. Dupa ce Iulia Salagean a declarat ca afaceristul a vrut sa se intoarca la ea, paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe afacerist in compania fostei neveste și au obținut…

- In aceasta zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui Catalin Bordea și l-au surprins in ipostaze rare. Unde iși petrece fostul coprezentator de la Xtra Night Show timpul inainte de Revelion. Iata cum l-au vazut paparazzii noștri!

- Ionuț Lupescu este atent atunci cand vine vorba de sarbatorile de iarna, iar fostul fotbalist a mers la cumparaturi pentru Craciun. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ionuț Lupescu și au surprins cele mai tari imagini.

- De la ringul de box, la șofer și bodyguard! Bogdan Stoica s-a reprofilat, iar artistul a fost surprins in rolul de angajat in "lumea milionarilor". Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele sportivului și l-au surprins așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat.