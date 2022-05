Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o infrunta pe chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) in turul 2 de la Roland Garros. Partida va avea loc joi, de la ora 16:00, in direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro. E al treilea meci al zilei, pe al treilea teren de la Roland Garros, imediat dupa duelurile…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep și Irina Begu s-au calificat, marți, in turul secund al turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Halep a trecut, in trei seturi, cu 6-4, 1-6, 6-1 de germanca Nastasja Schunk și va juca in turul al doilea contra chinezoaicei Qinwen Zheng.…

- Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei de luni, una in care Simona Halep va debuta la competiția de categorie WTA 1.000. Sportiva noastra o va intalni pe Alize Cornet (34 WTA).

- Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) o va infrunta pe sportiva americana Cori Gauff (18 ani, locul 16 WTA) in optimile de finala ale turneului pe zgura de la Madrid. Organizatorii competitiei din capitala Spaniei au anuntat programul pentru ziua de luni, iar meciul Simona Halep – Cori Gauff va incepe…