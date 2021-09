Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a atras toate privirile, dar nu in modul in care și-ar fi dorit. Lipsita de inhibiții, soția lui Viorel Lis nu considera ca are nevoie de sutien, așa ca nu il poarta. Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o in ipostaze de neuitat!

- Șerban Bradișeanu nu este doar un controversat medic din Romania, ci și directorul excentric al unei mari unitați medicale, Spitalul Floreasca. Specialistul a fost surprins de curand de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu mai mulți amici, la un restaurant exclusivist din buricul Capitalei.

- Mihai Constantin, sau ”Ionica” din Liceeni, așa cum il cunoaște toata lumea, a avut o apariție extrem de spectaculoasa pe strazile Capitalei. Celebrul actor este acum de nerecunoscut, avand parte de o transformare drastica de cand a ieșit din lumina reflectoarelor. Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro…

- Gabriel Oprea Junior se pregatește sa devina tata, insa gesturile de gentleman se pare ca nu il mai urmaresc la orice pas. Fiul fostului ministru de Interne a fost surprins de paparazzi Spynews.ro pe picior greșit, din nou, iar gestul pe care l-a facut fața de soția lui insarcinata a uimit pe toata…

- Cristi Chivu și soția lui, Adelina, s-au intors din Milano dupa ce au petrecut o perioada destul de lunga pe meleagurile straine. Odata veniți in Romania, au avut grija sa intoarca toate privirile pe strazile Capitalei. Iata cum i-au surprins paparazzi Spynews.ro pe celebrul fost fotbalist și soția…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, a avut grave de sanatate. Soția lui, Oana, a explicat recent, ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Acum, dupa o absența de doi ani, cei doi au venit impreuna in cadrul unei emisiuni TV. „M-am speriat rau de tot.…

- Fiica lui Gica Popescu, surprinsa de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, cu ”capul in nori”, pe strazile Capitalei. Din graba de a-și rezolva cat mai repede problemele, Maria a dat cu bata-n balta! Unde a mers tanara și ce s-a intamplat, de fapt, cu ea?