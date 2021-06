Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in showbiz! Simona Halep a fost ceruta in casatorie de partenerul ei, Toni Iuruc, in urma cu puțin timp. Drept dovada, celebra tenismena s-a fotografiat cu inelul de logodna pe deget, semn ca tocmai a spus cel mai sincer „DA” din viața ei. Iata cum arata bijuteria!

- Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc.Simona a acceptat pe loc si a primit si un inel de logodna de la viitorul sot, scrie ziare.com .Toni Iuruc este un om de afaceri machedon, cu 13 ani mai mare ca Simona Halep, si este divortat.

- Simona Halep (29 ani) i-a spus DA lui Toni Iuruc (42 ani)! Sportiva noastra a fost ceruta in casatorie cu un superb inel cu diamant! Simona Halep și Toni Iuruc formeaza un cuplu de mai mulți ani, cu toate ca diferența de varsta dintre ei, de 13 ani, i-a facut pe unii fani ai sportivei sa creada ca relația…

- Simona Halep ar fi fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc. Cei de la ziare.com spun ca Simona ar fi acceptat pe loc. Cu ocazia asta ar fi primit și inelul de logodna de la viitorul soț. Simona și Toni se cunosc deja de cațiva ani și de atunci sunt și intr-o relație.... View Article

- Dupa accidentarea de la Roma și retragerea de la Roland Garros, Simona Halep a intrat in recuperare. Vestea neparticiparii la turneul de la Paris i-a intristat pe fani, dar a fost o decizie ințeleapta. Acum, relaxata și fara presiunea competiționala Simona a decis sa se retraga departe de aglomerație.…

- Simona Halep este pusa pe fapte mari in ultima perioada! Tenismena, locul 3 WTA, nu va evolua la turneul de la Roland Garros (30 mai – 13 iunie), din cauza accidentarii suferite la turneul de la Roma. Pentru ca are mai mult timp liber, Simona Halep a decis sa se ocupe mai mult de afacerile […] The post…

- Una calda, una rece, cam așa s-ar descrie ceea ce se intampla acum in cuplul Halep-Iuruc. In timp ce Simona Halep inca sufera dupa infrangerea de la Stuttgart, Toni Iuruc nu rateaza nicio ocazie de a ieșit in lumea buna din oraș. Iubitul tenismenei, fie vreme buna, fie vreme rea, a transformat ușor,…

- Jaqueline Cristian o urmeaza pe Simona Halep nu doar in ceea ce privește tenisul, ci și in dragoste. Asta au demonstrat celebra sportiva și iubitul ei. Cum? Ei bine, partenerul vedetei este fanul ei numarul unu, ținand cont de faptul ca barbatul o susține și o urmeaza peste tot, chiar și la antrenamente.…