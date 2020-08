Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte executiv al PSD Eugen Teodorovici anunta ca si-a depus candidatura pentru conducerea partidului, in conditiile prevazute de Statutul validat de Tribunalul Bucuresti. El face apel la responsabilitatea membrilor de partid care vor participa la Congres sa nu accepte un simulacru de alegeri,…

- Eugen Teodorovici a anuntat ca in cursul zilei de vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat, potrivit Agerpres. "Mi-am depus azi candidatura pentru functia de presedinte al PSD, in conditiile prevazute de actualul statut validat de Tribunalul Bucuresti,…

- Eugen Teodorovici anunta ca in cursul zilei de vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat. "Mi-am depus azi candidatura pentru functia de presedinte al PSD, in conditiile prevazute de actualul statut validat de Tribunalul Bucuresti, pentru ca am ales sa…

- Fostul mnistru de la Finanțe considera ca sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD nu face opoziție și risca sa ajunga un partid mic, care se va zbate pentru a face pragul electoral. ”Nu poți sta in opoziție și sa dai din coada pe langa Iohannis, in timp ce Iohannis calca in picioare PSD. Nu cred ca s-au…

- ​Eugen Teodorovici și-a anunțat,duminica, candidatura la șefia PSD, criticând actuala conducere interimara a partidului pe care a acuzat-o ca „da din coada pe lânga Iohannis” când președintele „calca în picioare PSD”. El nu l-a nominalizat direct pe Marcel…

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește miercuri, de la ora 14:00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff, nr. 10.Social-democratii se pregatesc pentru Congresul in care isi vor alege o noua conducere. Marcel Ciolacu a anuntat ca acesta va fi organizat imediat dupa…

- In interiorul Partidului Social Democrat a izbucnit un adevarat razboi. Liderul interimar, Marcel Ciolacu a reacționat acid cu privire la președintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici.

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește joi, de la ora 12:00, la sediul central, pe agenda aflandu-se, pe langa prelungirea starii de alerta, si planurile pentru alegerile locale si convocarea Comitetului Executiv National. Social-democratii se pregatesc pentru Congresul…