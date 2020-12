Cu cine face alianțe PSD în Parlament? Ce spune Sorin Grindeanu Sorin Grindeanu exclude posbilitatea ca PSD sa formeze o alianța politica in Parlament cu AUR. Grindeanu explica ca partidul AUR „nu este in concordanța cu linia PSD”, astfel ca sunt foarte puține șanse sa existe o alianța intre PSD și aceasta formațiune politica. In cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la sediul PSD, Sorin Grindeanu a mai spus ca PMP nu va trece pragul electoral și nu va intra in Parlament. „Vom vedea fiecare partid cate mandate are. Vom putea sa spunem cine va fi premierul, cu cine ne aliem pentru a face acea majoritate și pentru a pastra ce am obținut de la votul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

