Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Huedin au oprit, la data de 28 iunie , in jurul orei 23.45, pentru verificari un autoturism condus de un bǎrbat de 38 de ani, din comuna Mǎrgǎu, pe strada Protopop Aurel Munteanu din Huedin.

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, in timp ce patrulau in localitatea Ip, in data de 23 iunie, au oprit un autoturism condus de un barbat in varsta de 51 de ani, originar din comuna Florești, județul Cluj. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, relevand o concentrație de…

- Unul dintre prietenii lui Vlad Pascu, la randul sau consumator de droguri, a facut marturii șocante in sala de judecata. Acesta e declarat ca Vlad Pascu i-ar fi luat la o plimbare pe cei din gașca lui, la sfarșitul unei petreceri unde cu toții s-au drogat. Potrivit acestuia, drogurile erau aduse foarte…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au reținut luni, un tanar de 22 de ani din comuna Mintiu Gherlii, suspectat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe.

- Un adolescent de 18 ani a fost gasit drogat la volan și acum are dosar penal. Tanarul șofer cu permis de puține luni a fost oprit marți, pe raza localitații Valea Voievozilor, la un filtru al polițiștilor de la Brigada Rutiera. Și pentru ca tanarul, din Razvad, se purta ciudat la volan, oamenii legii…

Un barbat de 34 de ani din Bilca a fost prins drogat la volan dupa ce polițiștii au simțit un miros ințepator in mașina marca A6 pe care o conducea. Șoferul a fost oprit a doua zi de Paște pe un drum comunal la Galanești in jurul orei 23.30. Testul cu aparatul Drugtest a indicat