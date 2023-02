Stiri pe aceeasi tema

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 14-24 februarie 2023 in București. Potrivit cercetarii sociologice, PSD ramane principala opțiune politica a bucureștenilor.

SONDAJ CURS. PSD are aproape 40% din intenția de vot. Vezi cata incredere au romanii in PNL și USR Un sondaj CURS realizat recent arata cum ar vota romanii la alegeri, daca acestea ar avea loc in aceasta perioada. Mai mult, majoritatea romanilor au spus ca pensiile speciale ar trebui eliminate.

Un sondaj CURS realizat in perioada 10-20 ianuarie 2023 arata ca cum ar vota romanii daca duminica viitoare ar avea loc alegeri. De asemenea, majoritatea romanilor au spus ca pensiile speciale ar trebui eliminate. In cazul alegerilor, topul este deschis de PSD, urmat de PNL si AUR.

Un sondaj CURS, realizat la nivel național in perioada 10 – 20 ianuarie, arata ca PSD creste, PNL bate pasul pe loc la 22%, AUR urca, iar USR continua sa coboare spre subsolul clasamentului. Forta Dreptei partidul fostului premier Ludovic Orban, condus in Arges de Adrian Miutescu si Emanuel Soare, se…

Potrivit unui ultim sondaj CURS, 83% dintre romani vor desfiintarea pensiilor speciale. Pe de alta parte, romanii ar vota in proportie covarsitoare tot cu partidele care le-au inventat si le apara acum. Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip…

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 ianuarie 2023.

Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) a realizat un sondaj de opinie dupa esecul aderarii Romaniei la Schengen. Potrivit cetățenilor, principalul vinovat pentru ca țara noastra nu a reușit sa intre in spațiul Schengen este președintele Klaus Io