Cu cine ar putea juca România în optimi la Euro 2024 EURO 2024 Romania trebuie sa scoata cel puțin un egal cu Slovacia pentru a se califica in optimile de finala ale Campionatului European din Germania. Partida cu Slovacia se va disputa miercuri, de la ora 19:00, in același timp cu Ucraina – Belgia. In acest context, ne putem contura deja un posibil scenariu pentru urmatoarea faza a turneului final, in funcție de locul pe care am termina in grupa, noteaza gsp.ro . Scenariul 1: Romania termina pe primul locSunt mai multe situații in care Romania poate termina pe primul loc in Grupa E: „Tricolorii” caștiga cu Slovacia, iar Belgia și Ucraina termina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

