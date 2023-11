Cu cine ar participa Mihai Morar la „America Express”. Nu l-ar lua coleg pe Daniel Buzdugan

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Iuliana Tudor a organizat un eveniment cu ocazia lansarii primei sale carți: “Fericirea nu costa nimic”, fiind prezențe numeroase persoane din spațiul public, printre care realizatorul Radio Zu, Mihai Morar. Intr-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, omul de radio ne-a oferit detalii neștiute…

- Iulia Albu și-a prezentat iubitul fanilor dupa ce au ales impreuna sa participe la mega-competiția America Express. Cei doi au avut o relație foarte discreta pana in urma cu cateva luni, cand Mike a aparut alaturi de iubita lui pe micile ecrane. Telespectatorii il știu ”Mike”, insa numele sau real este…

- Romica Țociu este unul dintre cei mai indragiți actori și comedieni din Romania. Cu toate acestea, puțini știu cine este Catalin Țociu și cu ce se ocupa. Nu mulți știu ca celebrul Romica Țociu are un fiu talentat. Catalin Țociu a atras atenția publicului prin propria sa personalitate și abilitați. Cei…

- America Express este una dintre cele mai cunoscute emisiuni ale momentului. Este plina de adrenalina și provocari, exact cum ii place Deliei Matache. Artista și-ar dori sa participe și ea la aceasta competiție, dar are o condiție clara, la care nu renunța: vrea sa faca echipa cu o singura persoana.…

- Vineri, 25 august, incepe ediția 2023 a unuia dintre cele mai frumoase evenimente - ”Campina Impromptu Open”, un concurs național de dezbateri, la care vor participa peste 110 elevi de liceu din toata țara.

- Primarul Capitalei participa, sambata, in calitate de invitat, la conferinta Partidului Forta Dreptei, derulata sub sloganul „Forta de a reusi”. La același eveniment participa și președintele PMP, Eugen Tomac, dar și reprezentanți ai USR. Este primul semnal la nivel inalt dat de catre cele trei partide…

- Ceremonia va incepe cu ridicarea pavilionului, geacului si marelui pavoaz la bordul navelor militare, concomitent cu intonarea Imnului National al Romaniei si cu executarea a 21 de salve de tun, conform traditiei marinaresti, scrie Agerpres.Dupa alocutiunile oficialitatilor si serviciul religios, vor…

- Aradul a pierdut numeroase echipe care au insemnat ceva in sportul național – exemplele cele mai cunoscute venind din baschetul masculin, rugby, polo sau handbal... The post In sfarșit o veste buna: ACS Șoimii Șimand va participa in prima liga de futsal! Aradul are doar trei echipe in elita jocurilor…