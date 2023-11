Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat, definitiv, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Edilul nu a fost gasit nici la domiciliul sau, nici la primarie atunci cand polițiștii s-au prezentat pentru punerea in executare a mandatului. Acesta a fost dat in urmarire generala. ”Ultima data, Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare care acum este de negasit, dupa ce a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, a vorbit cu avocatul sau. Discuția cu avocatul Doseanu s-a axat pe situația juridica și s-au luat in calcul variantele de condamnare…