Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a plecat sa se relaxeze in Grecia, una dintre cele mai potrivite destinații de vacanța pe timp de vara. "Am inchiriat un catamaran mare și am plecat in insulele cele mai frumoase", a spus vedeta, care a postat deja fotografii și filmulețe din vacanța insorita.

- Deși in plina pandemie, turiștii romani se pregatesc de concediii și sejururi, atat in țara, dar mai ales peste hotare. Multe dintre aceste sejururi sunt in țari ca Turcia, Bulgari, Grecia și chiar Cipru. Datele agențiilor de turism arata ca preferințele romanilor s-au diversificat, unii cerand pachete…

- Ministerul Economiei a anuntat vineri seara ca s-a autosesizat, dupa ce touroperatorul Mouzenidis Travel Greece și-a suspendat activitatea, in perioada 18 iunie-31 iulie 2021. In urma incidentului, 1.303 de romani care urmau sa-și petreaca vacanta in Grecia au fost pagubiți cu aproximativ 450.000 euro,…

- Vlad Gherman a avut o apariție uluitoare in mediul online la cinci luni de cand el și Cristina Ciobanașu s-au desparțit. Faimosul actor și-a uimit toți fanii printr-o declarație surprinzatoare, dar și printr-o fotografie din dormitor. Iata despre cine a spus artistul ca este „iubita lui”!

- Unul din cele mai iubite cupluri, in urma cu patru luni iși anunțau separarea. Cristina Ciobanașu și Vlad Ghreman decideau la acel moment sa mearga fiecare pe drumul lui. Vlad a recunoscut ca i-a fost freu sa treaca peste acest moment. De cealata parte insa, Cristina Ciobanașu se pare ca a trecut mai…

- Creta, Rhodos și Zakynthos sunt cele trei insule pentru o vacanța de vis cu peisaje splendide și ape turcoaz. ,,În vara aceasta, clujenii vor putea calatori în unele dintre cele mai frumoase insule grecești, și anume Creta, Rhodos și Zakynthos, în sejururi ce încep…

- Vacanța in Grecia, Italia sau Spania? Nu te hotaraști in care dintre cele trei destinații sa mergi? Ei bine, avem o super veste pentru tine. Pe care oricare dintre cele trei le-ai alege, trebuie sa știi ca biletele de avion sunt la jumatate de preț fața de 2019! Am verificat și noi, dar și specialiștii...…

- La cateva luni de la desparțirea de Cristina Ciobanașu, Vlad Gherman a facut un anunț pentru fanii lui. Vlad Gherman, decizie clara dupa un an de pandemie Actorul a spus ca este pregatit sa se puna pe treaba, iar asta pentru ca in pandemie s-a rasfațat și a mancat peste masura, așa ca s-a ingrașat.…