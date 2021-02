Stiri pe aceeasi tema

- Trei buzoieni au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce ar fi agresat un tanar care incerca sa se urce in mașina unui prieten. Ieri, in jurul orei 17:00, un tanar de 21 de ani, din Buzau, a anunțat la 112 ca autoturismul sau a fost avariat de mai multe persoane iar un prieten …

- Barbatul de 47 de ani care a fost, ieri, scos cu forța dintr-un autoturism, in care se baricadase refuzand legitimarea, Post-ul “Suveranul nascut viu” a petrecut noaptea in arest. Barbatul crede ca pamantul este plat, iar printre oameni traiesc clone apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nici bine nu și-au inceput povestea de iubire, caci ceasurile rele au batut la ușa. Gabi Badalau a petrecut noaptea cu mai multe femei. Unde se afla Bianca Dragușanu in tot acest timp? Focoasa blondina și fiul de milionar, la capat de drum, inainte de nunta? Avem toate informațiile!

- Demnitarii noștri dovedesc o excepționala creativitate cand vine vorba de a distruge tot ce au construit predecesorii. Așa am și ajuns cu toții in sapa de lemn. De exemplu, de indata ce a ocupat fotoliul de primar al Bucureștiului, Nicușor Dan a purces la a face planuri detaliate, legate nu de ce are…

- Adelina Pestritu, una dintre cele mai urmarite vedete din Romania pe retelele de socializare, fosta prezentatoare de televiziune si influencer in special in randul tinerilor, a petrecut noaptea dintre ani alaturi de sotul ei. Cei doi, insa, nu s-au bucurat singuri de intrarea in noul an.

- DAY ONE - INCEPUTUL a facut furori pe PRO TV și pe canalul de YouTube al festivalului. Cei peste 2,9 milioane de romani au sarbatorit alaturi de artiști de valoare, dar și de DJ-ul numarul 1 in lume, David Guetta.

- Poliția Argeș, in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, aduce la cunostina urmatoarele: In noaptea de 25 spre 26 decembrie, in jurul orei 01:00, politistii argeseni au fost sesizati cu privire la faptul ca in urma unui conflict petrecut pe raza localitatii Vladesti, un…