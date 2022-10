Stiri pe aceeasi tema

- Nu a trecut nici o luna de la divorțul sau de Simona Halep, dar Toni Iuruc nu se arata deloc afectat, mai ales ca este mai mereu in compania prietenilor. Totodata, afaceristul da semne ca ii place sa traiasca periculos la volan. Vezi cum l-au surprins paparazzii SpyNews.ro!

- Simona Halep implinește marți 31 de ani. Fosta lidera WTA a avut parte de un 2022 plin de evenimente: a fost aproape de retragerea din tenis, a regasit gustul victoriei alaturi de Patrick Mouratoglou, a divorțat dupa nici un an de la casatoria civila cu Toni Iuruc, iar apoi a suferit o intervenție chirurgicala…

- Cele mai fierbinți subiecte ale acestor zile, pastrand proporțiile, sunt divorțul Simonei Halep, și decesul Reginei Elisabeta a II-a. In cazul tragediei britanice s-a scris in aceste zile și se va mai scrie. Mai ales ca astazi, Prnțul Charles a devenit oficial Regele Charles al III-lea. Cat despre divorțul…

- Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a surprins la nici 24 de ore dupa divorțul de Toni Iuruc. in contextul in care cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a mers la o clinica de fertilizare in vitro, scrie GSP care citeaza la randul sau CANCAN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

Simona Halep se pregatește pentru mari schimbari in viața personala.

- Vestea desparțirii dintre Simona Halep și Toni Iuruc este subiect de prima pagina in ziarele de sport – și nu doar in cele din țara noastra. Anunțul a luat prin surprindere toți fanii tenismenei romance. Strainii au ramas, de asemenea, uimiți de separarea dintre cei doi soți. La un an de zile dupa ce…

- Lumea sportului s-a cutremurat dupa aflarea celor mai noi și triste evenimente din viața tenismenei Simona Halep. Este vorba despre cel mai mediatizat și șocant divorț al anului, astfel ca omul de afaceri, Toni Iuruc, soțul Simonei Halep, a confirmat ieri „ruptura” definitiva dintre el și tensimena.…

- Informația ca Simona Halep ar urma sa divorțeze de Toni Iuruc, barbatul cu care s-a casatorit in urma cu aproape un an de zile, ține prima pagina. S-a vehiculat ideea ca cei doi ar urma sa oficializeze desparțirea la notar. Pana la acest moment, Simona nu a facut declarații publice pe acest subiect…