Cel mai indragit actor de teatru, film și televiziune este cel mai simpatic dar și in același timp, de cele mai multe ori, cel mai dificil invitat. Iata ca Dan Negru, unul dintre prietenii buni ai actorului Florin Piersic, a avut o postare interesanta legata de maestrul teatrului romanesc pe... The post Cu cine a filmat Florin Piersic revelionul de anul viitor appeared first on Tabu .