Stiri pe aceeasi tema

- "Testele rapide care sunt pe baza de antigen avem in plan sa aducem mai multe pentru a le folosi pe linia de front, mai ales in unitatile UPU ne-ar ajuta sa punem diagnosticul rapid pentru cazurile simptomatice si sa le diferentiem chiar daca unele ulterior vor trebui confirmate si prin teste PCR.…

- Relația defectuoasa cu tatal ei a lasat urme adanci pentru actrița Lily Collins. Legenda rock, Philip David Collins, a facut-o sa aiba multiple nesiguranțe și tulburari de comportament. Totul a inceput dupa ce protagonista serialului „Emily in Paris” și-a vazut parinții divortand, pe cand ea avea o…

- Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Spitalul ”Matei Balș”, a vorbit despre situația din Romania, dupa ce miercuri s-au raportat un numar record de 4.016 cazuri noi de COVID-19, precizand ca era de așteptat sa se ajunga aici, noteaza B1 TV.Medicul infecționist spune ca, in ciuda creșterii…

- Chiar daca sursa acestei informatii nu este una de mare incredere, stirea nu poate fi chiar atat de departe de adevar. Ei bine, umbla vorba ca Printul Charles si sotia sa, Ducesa Camilla, ar avea de gand sa paraseasca Regatul si sa se stabileasca in Toscana, Italia, renuntand la pretentiile pentru tron…

- Joi, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a anunțat ca a fost finalizat un proiect inceput in anul 2010, și care avea ca termen de finalizare decembrie 2014. Gabriela Firea a facut anunțul. Se intampla sambata Gabriela Firea a anunțat ca, lucrarile la Pasajul Ciurel au fost finalizate. Sambata…

- I-ai cunoscut abia dupa ce au atins faima, insa te-ai intrebat vreodata cum aratau jurații X Factor cand erau mici? Artiștii au publicat chiar ei imaginile inedite din copilarie pe rețelele de socializare. Vezi cum aratau vedetele X Factor inainte de faima și urmarește-i in premiera celui de-al noualea…

- Astazi, „tricolorii” conduși de Mirel Radoi au ajuns in Austria, in vederea partidei din Liga Națiunilor. Luni, de la 21:45, Romania joaca in Austria, in etapa secunda a grupei de Liga Națiunilor;Rezultatele tuturor meciurilor din Liga Națiunilor, aici! „Tricolorii” au aterizat pe aeroportul din Klagenfurt,…

- Ierarhul va oficia Sfanta Litughie in lacasul de cult, incepand cu ora 8.00.In aceasta dimineata, Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintia Sa Teodosie, este asteptat la biserica "Sfantul Sfintit Mucenic Haralambieldquo;, din Constanta, de pe bulevardul Tomis nr. 301.Ierarhul va oficia Sfanta Litughie…