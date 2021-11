Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 366 de dosare penale, care vizeaza posibile fraude inregistrate in procesul de eliberare a peste 1.100 de certificate de vaccinare, sunt in lucru in acest moment. „In aceste dosare sunt cercetate 868 de persoane”, a anunțat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Aiud informeaza parinții care urmeaza sa plece la munca in strainatate cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului si a Procedurii de monitorizare a modului de creștere și ingrijire…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii martie 2021, de 12.669, cu 584 mai putini fata de sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii martie 2021, de 12.669, cu 584 mai putini fata de sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA),…

- Mulți copii romani sunt lasați in continuare la rude de catre parinții care pleaca la munca in alte țari. La sfarșitul lunii martie 2021, erau 12.669 de copii care nu aveau niciun parinte langa...

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii martie 2021, de 12.669, cu 584 mai putini fata de sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Primarul Emil Boc crede ca romanii care au plecat la munca in strainatate vor reveni acasa, la Cluj, daca orașul este pus la punct. ”E sezonul de vara li e greu sa tragem concluziile finale. Daca inainte faceai 8 minute pe o jumatate de kilometru cu autobuzul, la ora maxima de aglomerație, intre 7 și…

- Primarul Emil Boc crede ca romanii care au plecat la munca in strainatate vor reveni acasa, la Cluj, daca orașul este pus la punct. ”E sezonul de vara li e greu sa tragem concluziile finale. Daca inainte faceai 8 minute pe o jumatate de kilometru cu autobuzul, la ora maxima de aglomerație, intre 7 și…