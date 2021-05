Stiri pe aceeasi tema

- Sonda americana OSIRIS-REx a parasit luni definitiv orbita asteroidului Bennu, de pe care a colectat probe de materiale anul trecut, si si-a inceput calatoria inapoi spre Pamant, relateaza AFP marti. Drumul de intoarcere va fi lung, sonda urmand sa aterizeze in desertul Utah din Statele Unite abia la…

- Impactul dintre racheta chinezeasca Long March 5B, scapata de sub control, și Pamant va avea loc luni, 10 mai. Pentagonul avertizeaza: racheta chinezeasca Long March 5B, care urmeaza sa se prabușeasca pe Pamant, este extrem de aproape. Coliziunea va avea loc pe 10 mai, dar Statele Unite au…

- Americanul Michael Collins, membru al echipajului Apollo 11, prima misiune spatiala care a transportat un echipaj de astronauti pe Luna, a murit miercuri la varsta de 90 de ani din cauza unui cancer, a anuntat familia sa intr-un comunicat, informeaza AFP. Pilot al modulului de comanda, Michael Collins…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology da peste cap tot ceea ce s-a propagat de la inceputul pandemiei in legatura cu distanțarea sociala. Cercetatorii spun ca in riscul de infectare cu Covid-19 nu exista nici o diferența daca stai la interior la doi metri sau…

- In curand Luna va fi cu 30 la suta mai stralucitoare și cu 14 la suta mai mare decat media lunilor pline. In plus, va fi și roz! Fenomenul astronomic va putea fi observat in toata splendoarea in Romania. Super Luna Roz, a doua cea mai mare Luna Plina din 2021, va avea loc luni, 26 aprilie, potrivit…

- Editia 2021 a Campionatelor Mondiale de tenis de masa va avea loc, in perioada 23-29 noiembrie, in Statele Unite ale Americii, la Houston, conform planificarii originale, informeaza Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF). „Dupa saptamani de discutii pozitive cu forurile americane, decizia…

- Cel mai mare asteroid, care va trece in 2021 prin apropierea Terrei, se va apropia cel mai mult de planeta noastra duminica dupa-amiaza, oferind astronomilor o oportunitate rara de a arunca o privire catre aceasta relicva din perioada formarii Sistemului Solar, relateaza AFP.Asteroidul se va apropia…

- In mitologia greaca, zeița Artemis este nimeni alta decat sora geamana a lui Apollo, iar NASA a ales acest nume de cod intr-un mod cumva poetic pentru a boteza urmatorul program de misiuni pe Luna. De la intoarcerea acasa a misiunii Apollo 17 in 1972, omenirea nu a mai parasit orbita Pamantului, iar…