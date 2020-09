Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a unui spital, care stie toate procedurile legate de cei internati cu coronavirus, este sceptica in ceea ce priveste imbolnavirea Adelinei, deoarece nu intelege cum de medicii o lasa sa paraseasca spitalul, desi este infectata cu virusul ucigas. ”Doamne, aș vrea sa nu greșesc, aș…

- Inca o vedeta din Romania a facut un anunț ingrijorator dupa ce Adelina Pestrițu a informat ca a fost infectata cu coronavirus. Astfel, Larisa Udila a ținut sa faca primele declarații, dupa ce inițial s-a spus ca s-ar fi intalnit cu bruneta diagnosticata pozitiv. O vedeta neaga ca s-a intalnit cu Adelina…

- O alta vedeta din Romania a facut un anunț ingrijorator dupa Adelina Pestrițu a fost confirmata cu coronavirus. Aceasta a ținut sa faca primele declarații, dupa ce inițial s-a crezut ca s-a intalnit cu bruneta diagnosticata!

- Adelina Pestritu a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta s-a internat noaptea trecuta in spital, conform anuntului de pe pagina de Instagram, noteaza Unica.Adelina Pestritu spune ca s-a testat pentru COVID-19,…

- Frumoasa musceleanca Adelina Pestritu a fost confirmata pozitiv pentru COVID-19. Ea a anunțat rezultatul testului pe Instagram, in timp ce se afla in parcarea spitalului, așteptand sa fie preluata și internata. Adelina Pestrițu a intrat in contact cu o persoana pozitiva fara sa stie ca aceasta este…

- Adelina Pestrițu a anunțat ca are COVID-19 și urmeaza sa fie internata. Vedeta a dezvaluit care au fost primele simptome și cum se simte. Adelina Pestrițu trece prin momente grele dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Aceasta a facut un InstaStory chiar din parcarea spitalului unde aștepta…