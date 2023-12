Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat pe pagina sa de socializare ca de la 1 ianuarie, salariilor profesorilor vor crește cu 13% și cu 7% de la 1 iunie. „Cea mai mare creștere salariala in invațamant din ultimele decenii! In 2024, salariile profesorilor vor crește cu 20%, astfel: 13% de la 1 ianuarie…

