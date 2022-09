Un cunoscut cantaret a anulat un concert dupa ce a ramas fara voce (VIDEO)

Cantaretul canadian The Weeknd a anulat sambata un concert in California dupa ce a ramas fara voce in timpul unui spectacol.Acesta a facut un anunt pe Twitter unde si a cerut scuze fanilor prezenti la eveniment. Abel Makkonen Tesfaye n. 16 februarie 1990,… [citeste mai departe]