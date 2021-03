Stiri pe aceeasi tema

- Lolrelai continua seria dezvaluirilor șocante despre posibilul medic stomatolog violator care ar fi adormit-o intenționat, cu scopul de a-și satisface nevoile fizice. Fosta concucrenta IUmor a adus, la Acces Direct, mesajele medicului de dupa incidentul neclar din urma cu un an.

- Dupa ce Lolrelai a vorbit despre banuielile ei cum ca medicul sau dentist ar fi drogat-o pentru ca mai apoi sa o violeze, inca o tanara a decis sa spuna tot ce știe despre medicul care iși amețește pacientele și le conduce la el acasa. Cum a reușit sa mai faca o victima?

- Medicul Emilian Popovici a vorbit, marți seara, intr-o intervenție pe B1 TV, despre modurile in care pot fi ținute sub control noile tulpini COVID-19, dar și despre cat de eficient este virusul in a diminua riscul de contagiozitate in cazul celor vaccinați. "Au aparut variante (n.r. de tulpini…

- Gigi Becali (62 de ani), patronul de la FCSB, a avut o noua intervenție in spațiul public marți dimineața. Latifundiarul spune ca echipa sa va disputa un meci amical in cantonamentul din Turcia și ca, in acest mod, echipa nu va mai fi nevoita sa stea in carantina. ...

- Copilul a realizat un videoclip cu desene care face ravagii pe internet. Mama sa spera ca autoritatile romane sa-l foloseasca in campania de informare, dar italienii au fost primii care au reactionat.

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a declarat ca exercitiul Larisei Iordache la barna, din cadrul Campionatelor Europene de la Mersin, este unul de medalie mondiala si olimpica, potrivit news.ro."Am ramas impresionata de revenirea Larisei. Dupa trei ani fara competitii este extrem de greu sa revii la…

- Cercetatorii au asigurat vineri ca au identificat particularitati genetice care ar putea explica de ce anumiti pacienti fac o forma grava de Covid-19, ceea ce ar putea, potrivit lor, sa directioneze mai bine tratamentele, scrie AFP.