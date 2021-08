Cu ce spitale si cimitire colaboreaza o firma de pompe funebre din Iasi? Apelul la o firma de pompe funebre vine de obicei intr-un moment marcat de greutati si tristete. Chiar daca stresul poate fi covarsitor, in aceste clipe trebuie sa ne luam inima in dinti si sa incercam sa luam cele mai bune decizii. Drept urmare, este indicat sa ne indreptam atentia catre serviciile funerare de calitate, […] The post Cu ce spitale si cimitire colaboreaza o firma de pompe funebre din Iasi? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanța a fost solicitata sa intervina in trenul accelerat Iași - București dupa ce barbatul a fost gasit inconștient pe o bancheta. Apelul a fost facut de șeful de tren. Trenul a oprit in gara Barlad, medicii constatand decesul.A fost anunțata și poliția pentru a se stabili circumstanțele morții.Barbatul…

- Moartea nu este un lucru la care sa te gandești in fiecare zi. Cel puțin nu in mod concret, facandu-ți planuri clare in legatura cu ce ai putea sa faci in cazul in care ar trebui sa-ți iei la revedere de la o persoana draga. De aceea, atunci cand ești pus in fața faptului implinit, moartea te surprinde…

- Din nefericire ni se poate intampla oricand sa pierdem pe cineva drag. Este un fapt inevitabil al mersului vieții. In astfel de momente avem nevoie de putere și de sprijin pentru a trece prin durerea pierderii și a ne lua ramas bun cum se cuvine de la per

- In doi ani și jumatate (2019-2021), Universitatea Agronomica din Iași a incheiat contracte de peste 12 milioane de euro cu compania Grup Construcții Est SA, la care acționar principal cu 55% este Mirela Cojocariu, care din 2019 este șef lucrari la Facultatea de Horticultura a universitații, arata o…

- Un dosar instrumentat de procurorii DNA Iasi s-a dezumflat in fata instantei pana nu a mai ramas nimic. O firma din Helesteni a fost acuzata ca ar fi incasat pe nedrept, timp de doi ani, subventii pentru o parte din terenul administrat, pagubind astfel bugetul european. Firma si-a recunoscut vina, a…

- Expoziție documentara deschisa la Centru Cultural „Iacob Putneanul”, Manastirea Putna, 15 iunie 2021 Suntem in anul 1871. Istoria Europei este intr-o iminenta schimbare. Revoluțiile de la 1848, din intreaga Europa, au schimbat mentalitați, destine naționale. Ca efect, provinciile romanești mai norocoase…

- Interventiile chirurgicale si ortopedice sunt amanate zilnic la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi din cauza crizei de sange, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei medicale, Diana Cimpoesu. „Ca in fiecare vara, numarul donatorilor a scazut, in conditiile in care necesarul de sange…

- Patroana unei firme de pompe funebre din Iași a dat in judecata Registrul Auto Roman RA. Femeie le-a cerut judecatorilor ieșeni sa oblige RAR la plata unor daune morale. Femeia de afaceri a dat in judecata RAR Tot scandalul a inceput in momentul in care un dric adus din strainatate a fost reținut de…