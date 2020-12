Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu, schimbare radicala de ultima ora! Mai renunța sau nu manelistul la muzica? Anunțul facut de catre ”Regele Vizualizarilor” in urma cu puțin timp pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!

- Lora și Ionuț Ghenu, formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, doar ca acum au ajuns pe internet direct din așternuturi. ”Porumbeii” au impartașit cu fanii un moment extrem de intim din dormitorul lor matrimonial.

- Asta ar fi bomba momentului in showbiz. Va canta Dorian Popa alaturi de iubita sa sau ii va face Babs concurența? Bruneta și-a pus fanii pe jar, dupa ce a vorbit despre o viitoare cariera in muzica.

- Ionel Danciulescu (43 de ani), fostul oficial al lui Dinamo, a vorbit in termeni duri despre echipa la care a obținut cele mai mari satisfacții ca fotbalist. Danciulescu a fost indepartat de la Dinamo odata cu venirea noilor investitori spanioli;Fanii-finanțatori din proiectul DDB au insistat pentru…

- Carmen Grebenișan a povestit, cu lux de amanunte, experiența pe care ea și iubitul sau au trait-o, de cand au fost testați pozitiv cu coronavirus. Cunoscuta vloggerița recunoaște ca, la inceput, niciunul nu a crezut ca este vorba despre COVID-19.

- Lidia Buble s-a nascut pe data de 9 iunie 1993, la Deva, Hunedoara. Este o cantareața de muzica pop romana. Ea a inceput sa cante in corul bisericii penticostale Emanuel, din Deva, unde era pastor chiar tatal sau. Artista face parte dintr-o familie numeroasa, in care a crescut alaturi de cei zece frați…

- Mircea Lucescu va avea o partida foarte complicata in aceasta seara in Liga Campionilor, pe terenul lui Ferencvaros. Iar parte din problemele antrenorului roman sunt create chiar de fanii echipei sale, Dinamo Kiev. Aceștia sunt hotarați sa faca un pas incredibil in razboiul cu Lucescu. Partida din Ungaria…