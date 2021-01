Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a supravietui sezonului rece, plantele de interior au nevoie de o atentie speciala. Ca sa nu fie afectate de conditiile climatice, trebuie sa tinem seama de cerintele lor si sa respectam unele reguli stricte de ingrijire. Iata cateva dintre ele, explicate pe site-ul https://www.accentmedia.ro/:…

- Șeful DSU, Raed Arafat insista pe respectarea restricțiilor inclusiv in familie, daca este vorba de membri care nu locuiesc sub același acoperiș și care se reunesc la masa de Craciun sau de Revelion. Raed Arafat le recomanda oamenilor care merg in vizite de sarbatori sa poarte masca de protecție și…

- Consumul regulat de carne de pește aduce o mulțime de beneficii organismului, deoarece imbunatațește memoria și digestia prin conținutul redus de grasimi nocive și cantitatea mare de acizi grași esențiali. Pentru ca este un aliment sanatos, mai jos iți vom spune ce rețete poți incerca cu pește la cuptor.…

- Bijuteriile de argint sunt mereu o alegere inspirata. Exista variante pentru toate buzunarele și pot completa cu succes orice ținuta. Partea mai puțin buna este ca aceste podoabe iși pierd stralucirea in timp, dar cu o curațare adecvata vor fi ca noi.

- De regula, in Iasi, ca in multe alte orase din tara, gasim afise prin care suntem avertizati cu privire la caderea tencuielii sau a turturilor. Dar si peretii de sticla sau ferestrele foarte mari, cu aspect deosebit de altfel, reprezinta potentiale pericole. Geamurile aflate prea aproape de strada se…

- Compania americana Fisker pregateste pentru productie noul sau SUV electric Ocean. Despre acest model producatorul spune ca ar fi cel mai ecologic vehicul de pe piata - are propulsie electrica, e construit din materiale reciclabile si are panouri fotovoltaice pe acoperis. Fisker Ocean va avea tot felul…

- Ziarul Unirea VIDEO| Imagini inedite cu un maiestuos cerb carpatin, care iși spala coarnele intr-un „ochi de apa” dintr-o poienița, in Parcul Natural Apuseni Imagini inedite cu un cerb carpatin care iși spala tacticos coarnele intr-un „ochi de apa” au fost surprinse de o camera a Regiei Naționale a…

- Cod rutier 2020. S-a aflat ce amenda iți iei daca ai folii pe geamurile din fața sau parbriz. Asfel, șoferii care circula cu masini cu folii pe geamurile din fața sau parbriz trebuie sa știe ca risca amenzi uriașe. Foliile nu trebuie aplicate oricum, ci trebuie aplicate in conformitate cu regulile din…