Surse anunțau, in urma cu doua zile, ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-ar fi spus adio dupa șapte ani de mariaj. Potrivit unor voci, zvonurile ar fi reale, insa vedetele nu confirma nimic, fiind foarte discrete in privința vieții lor personale. Afla in randurile de mai jos cu ce se ocupa sotul Ilincai Vandici. […] The post Cu ce se ocupa sotul Ilincai Vandici. Din asta castiga foarte multi bani, de fapt appeared first on Playtech Știri .