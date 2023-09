Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, la botezul fiicei lui Sese și a Giovanei, Sabrina și Perneș au aparut impreuna la eveniment, dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu mai sunt impreuna. Ipostazele in care s-au afișat cei doi la petrecere nu mai lasa loc de interpretari, asta pentru ca s-au impacat.

- Sese și Giovana, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, și-au botezat fiica. Perneș, colegul lor de emisiune, a publicat o imagine induioșatoare pe rețelele sociale. Iata cum au fost surprinși aceștia.

- Ziua de astazi este una speciala pentru Sabrina, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7. Soția lui Dima ii sarbatorește pe cei mai importanți oameni din viața ei, așa ca, a marcat acest moment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

- Sabrina și Dima au format unul dintre cele mai indragite cupluri din casa Mireasa, iar cei doi continua sa iși țina fanii la curent cu momentele speciale din viața lor. Se pare ca fostul concurent știe cum sa iși surprinda soția, chiar și atunci cand este vorba de gesturile mici.

- Dima și Sabrina sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au cunoscut, iar cei doi au ales sa faca pasul cel mare in afara competiției. Foștii concurenți de la Mireasa s-au casatorit la inceputul lunii iulie, iar astazi este o zi speciala, caci au sarbatorit șase luni de relație.

- Sabrina și Perneș au format unul dintre cele mai indragite cupluri din casa Mireasa, dar se pare ca lucrurile nu au evoluat cum și-au dorit sau, cel puțin, așa au lasat de ințeles cei doi. Foștii concurenți nu s-au mai afișat impreuna, lucru care a ridicat multe semne de intrebare in randul fanilor.

- Alina și Valentin sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit in finala de la Mireasa. Astazi, cei doi au implinit un an de cununia civila, iar foștii concurenți au ales sa petreaca ușor diferit fața de alte cupluri.

- Catalina și Vlad au vorbit, de curand, despre parcursul lor in casa Mireasa, dar și despre ce vor sa faca pe viitor, acum ca au ieșit din competiție. Cei doi au marturisit ca, la inceput, nici ei nu au crezut in povestea lor de dragoste și ca abia pe parcurs și-au dat seama ca potrivesc.