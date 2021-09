Stiri pe aceeasi tema

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat postului de televiziune TVE, transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe ii anunța pe romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca urmeaza doua zile cu precipitații abundente și furtuni. Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei…

- Zborurile de evacuare din Afganistan au fost reluate vineri, deși alerta cu privire la iminența unor atacuri teroriste este menținuta in capitala afgana, dupa cele doua explozii care au avut loc joi in apropierea aeroportului din Kabul, soldate cu cel puțin 95 de morți și 150 de raniți. Potrivit ministrului…

- Cinci exponate din colecțiile Muzeului Național al Banatului fac parte din cea mai importanta expoziție organizata de țara noastra in Spania, din ultimele decenii. The post Muzeul Național al Banatului, prezent intr-o expoziție la Madrid appeared first on Renasterea banateana .

- Spania ia in calcul sa administreze o a treia doza a vaccinului anti-Covid-19, a declarat ministrul sanatatii al guvernului din Madrid, Carolina Darias, alaturandu-se astfel discuțiilor privind necesitatea unei doze suplimentare, in contextul apariției variantei Delta. Peste jumatate din populatia Spaniei…

- Pentru o baie racoritoare in mijlocul unui iulie de foc in Spania nu mai este nevoie sa detii o piscina privata sau sa risti infectia cu COVID-19 la piscina publica aglomerata, in schimb poti sa inchiriezi o piscina privata utilizand aplicatia Swimmy, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Esti…

- Alerta, de miercuri, 8 iulie 2021,Spania in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19, DECIZIA a fost stabilita de guvernul de la Madrid la pragul de 250 de cazuri la 100.000 de persoane in ultimele 14 zile, prag depasit acum, in timp ce aceasta rata a infectarilor a ajuns la 814 in categoria de…