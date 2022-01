Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu este una dintre vedetele showbiz-ului romanesc care are un trecut tumultos. Vedeta a fost casatorita prima data in anul 1989 cu Bogdan Radulescu, insa din pacate cei doi au divorțat la numai doi ani de la casatorie. Bogdan Radulescu susține ca vedeta l-ar fi inșelat cu un dansator.

- Pana se ajunga la succesul pe care il are astazi, Mihaela Radulescu a trecut prin multe. Diva de la Monaco a fost independenta financiara de la varsta de 18 ani, a lucrat ca șofer de taxi, a inceput patru facultați, a lucrat la Guvern și a participat la Revoluție.Intr-un interviu pentru Revista VIVA!,…

- Mihaela Radulescu are familia raspandita in 6 țari Mihaela Radulescu este stabilita deja de 15 ani la Monaco. Revine in țara uneori pentru proiecte de televiziune, insa casa ei nu mai este aici. Vedeta și-a vandut toate proprietațile din Romania și nu are de gand sa se intoarca definitiv aici. „Vin…

- Laura Cosoi s-a reapucat de sport, dupa o perioada lunga in care nu a mai facut asta. Vedeta a postat un mesaj pe blogul personal, in care le-a impartașit urmaritrilor cateva dintre ideile ei cu privire la mișcare, extrem de benefica pentru minte și suflet. Laura are 39 de ani și este mama a doua fetițe.…

- Ziua de 4 noiembrie e una speciala in familia Basescu, caci e chiar cea in care s-a nascut fostul președinte. Traian Basescu a implinit 70 de ani și cu aceasta ocazie a dat o petrecere in familie. Cele mai speciale urari le-a primit din partea Ioanei și Elenei, fiicele lui, dar și din partea celor patru…

- Mihai Gadea este cunoscut de toți romanii, dar puțini știu detalii din viața sa personala. Cum arata și cu ce se ocupa parinții celebrului prezentator de televiziune. Vedeta este foarte discreta cand vine vorba de familie. Cu ce se ocupa parinții lui Mihai Gadea? Mihai Gadea este unul din cei mai cunoscuți…

- Elena Gheorghe a lipsit o perioada de pe rețelele de socializare și deși a fost intrebata despre asta, artista a evitat sa dea explicații, pana acum. Vedeta a dezvaluit ca intreaga familie a fost infectata cu noul coronavirus. Artista a povestit totul pe Instagram. Artista și-a deschis sufletul in fața…

- Mihaela Radulescu s-a mutat de 15 ani la Monaco. Vedeta in varsta de 52 de ani revine insa in Romania de fiecare data cand are un nou proiect. Intr-un interviu pentru Libertatea, aceasta a spus ca viața de aici comparativ cu cea de acolo e foarte diferita. Iubește adrenalina, e foarte activa și nu se…