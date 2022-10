Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a mers la salon, unde s-a lasat pe mana specialiștilor. Iubita lui Smiley a fost foarte mulțumita de rezultat. Timp de 8 ore, Gina Pistol a stat la salonul de infrumusețare, unde a decis sa iși faca schimbarea de look. Tehnica pe care a ales-o…

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in aceasta seara. Iubita lui, Doina Teodoru, și-a facut apariția spectaculoasa in platoul emisiunii Chefi la cuțite și a venit sa ii gateasca juratului, dar și sa impartașeasca detalii din viața lor de cuplu.

- Catalin Scarlatescu a oferit, in ediția de astazi, un alt cuțit de aur. Concurentul care l-a convins pe jurat ca este cel norocos a fost Adrian Stroe. Acesta a venit in emisiunea Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul culinar in fața juraților, fara sa știe ce surpriza il așteapta.

- Cu o apariție neașteptata, Titus Alexandru i-a fascinat pe cei trei chefi cu povestea sa de viața. In timpul avut la dispoziție, el a gatit doua preparate inconjurate de legende și istorisiri din vremuri demult apuse.

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…