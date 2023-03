Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei electorale a fostului președinte a ajuns la final.Elena Udrea, fost ministru al Turismului și Dezvoltarii, a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu, fost notar public, la 5 ani de inchisoare, prin decizia din 2 martie 2021 a Curții de…

- La randul sau, procurorul de ședința a cerut majorarea pedepselor, dupa ce s-a refuzat suspendarea procesului pana la o pronunțare a Curții Europene de Justiție cu privire la aplicarea deciziilor CCR, potrivit RADOE. ICCJ a amanat o hotarare pentru 16 martie. In urma cu doi ani, Elena Udrea a fost condamnata…

- Avocatii Elenei Udrea au solicitat joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, incetarea procesului penal impotriva fostului ministru al Turismului in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009, pe motiv ca faptele s-au

- Curtea de Apel București a condamnat-o, in martie 2021, pe fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care a fost judecata privind modalitatea de finanțare a campaniei prezidențiale din 2009. Potrivit DNA, in decembrie 2009, Ioana…

- Mari dosare de corupție și evaziune fiscala s-au prescris anul trecut, dupa o decizie a Curții Supreme. Au scapat de inchisoare, printre alții, Alina Bica, Dorin Cocoș și Adrian Mititelu. In primele doua luni ale anului ar putea avea aceeași soarta alte mari procese, printre care Hexi Pharma, Hidroelectrica,…

- Ioana Basescu scapa de acuzațiile din dosarul Nana, dupa ce Tribunalul Calarași a incetat procesul penal fața de toți inculpații, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale privind prescripția. Tribunalul Calarași a dispus incetarea procesului penal in dosarul Nana pe mai multe capete de acuzare.…