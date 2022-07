Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Eremia s-a desparțit de iubita dupa doar cateva luni de relație. Fratele Alinei Eremia a anunțat in direct, la TV, ca este din nou singur. Artistul era intr-o relație cu Maria, fosta concurenta la „Puterea Dragostei”. Deși parea foarte indragostit de ea, povestea lor de dragoste a ajuns la final…

- Scandalul dintre Oana Zavoranu și medicul Bogdan Ioan Furtuna continua! Ce a marturisit acesta despre vedeta care l-ar fi șantajat, in exclusivitate pentru Antena Stars. A facut declarații șocante, dupa ce bruneta a fost trimisa in judecata.

- Mirela Vaida este casatorita cu Alexandru din anul 2009 și impreuna au trei copii, o fetița și doi baieței. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit ca nu mai doarme in același pat cu soțul ei. Invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin Sanfira, Mirela Vaida a vorbit și despre…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lili Sandu a dezvaluit din ce motiv nu s-a casatorit cu iubitul ei pana acum. Cu atat mai mult, vedeta a marturisit cat de mult i s-a schimbat viața de cand a devenit mama. Ce a spus Silviu Tolu despre nunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Amalia Nastase a dezvaluit cum reușește sa se mențina tot timpul tanara. Ce a marturisit vedeta, mai ales pentru ca a reușit sa slabeasca 15 kilograme, in urma cu ceva timp. Ce face fosta soție a lui Ilie Nastase sa arate la fel de bine și la varsta de 45 de ani.

- Pepe este in al noualea cer de fericire, așa cum chiar el a marturisit, la Antena Stars, in exclusivitate. Așteapta cu nerabdare sa devina tata pentru a treia oara, mai ales in condițiile in care va deveni tata de baiețel de data aceasta, așa ca se va putea mandri cu doua fete și un baiat. Iata ce nume…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Wrs, reprezentantul Romaniei la Eurovision, a marturisit cat de mult a fost ajutat de Inna. Ce a marturisit cantarețul despre celebra artista, dar și ce apreciaza cel mai mult la ea. Acesta a ținut sa precizeze ca vedeta este foarte matura și depune multa munca.