- Rona Hartner, in varsta de 49 de ani, a vorbit despre fiica ei și despre faptul ca iși dorește sa ii calce pe urme mamei sale. Interpreta a luat o decizie radicala cu privire la expunerea Ritei, in mediul online. Vedeta a a dat detalii despre viața fiicei sale, care se afla in Franța.„A inceput școala,…

- Cuzin Toma, Firicel din „Las Fierbinți”, este unul dintre cei mai indragiți actori din Romania. Iși iubește soția, pe Cristina, inca de pe vremea cand aceasta avea 16 ani și are o casnicie discreta, pe care a reușit sa o țina departe de lumina reflectoarelor. Fiica lui, insa, a decis sa ii calce e urme.…

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.

- Adrian Nartea este cunoscut tuturor din seriale de televiziune de succes. Recent, a devenit alaturi de cei dragi imaginea NN Romania intr-o campanie a carui insight se leaga cumva și de experiența sa personala. Libertatea a stat de vorba cu Adrian pentru a scoate la iveala detalii din culise. Libertatea:…

- Charlotte Nastase, fiica adoptiva a lui Ilie Nastase din mariajul cu actrița Alexandra King, il acuza pe acesta ca nu se mai intereseaza deloc de ea. Mai mult, tanara a afirmat ca Ilie Nastase ar fi incercat sa o convinga sa se sinucida. In schimb, fostul tenismen spune ca a ajutat-o foarte mult pe…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Victoria Lungu a dezvaluit ca iși dorește ca fiica ei, Valerie, sa se casatoreasca. Ce a marturisit artista despre relația pe care o are cu influencerița, dar și cat de greu i-a fost atunci cand s-a mutat in Romania.

- Ramona Manole este una dintre cele mai sincere vedete din Romania. Povestește cu sinceritate despre primii ani de viața și despre copilaria ei, atunci cand starea sa financiara era una precara. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, s-a declarat acum mai fericita și mai implinita…

- Adrianei Iliescu, in varsta de 84 de ani a intrat in atenția presei in 2005, dupa ce a devenit cea mai batrana mama din Romania. De atunci au trecut 17 ani, iar fiica ei, Eliza, tocmai a absolvit liceul și se bucura de rezultate deosebite la invațatura.