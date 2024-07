Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea a trecut peste relația pe care a avut-o cu Livia, fosta lui soție. Acum, actorul se afla intr-o relație cu Elena, o romanca frumoasa care traiește in Dubai. Catalin Bordea vorbește despre noua lui iubita Catalin Bordea face primele declarații dupa ce a fost surprins alaturi de noua lui…

- Astazi unul din numele vehiculate la EURO 2024, Edi Iordanescu vine dintr-o familie care și-a dedicat viața sportului cu balonul rotund. Dar, deși toți il știu pe Edi Iordanescu, puțini știu cat de frumoasa este soția lui, dar și cine este și cu ce se ocupa partenera antrenorului naționalei Romaniei.…

- Mircea Solcanu a renunțat la televiziune in urma cu mai mulți ani. A inceput o noua viața, departe de camerele de filmat și mai aproape de Dumnezeu, spune el. Ce a facut de cand s-a retras din televiziune? Ce dezvaluiri a facut Mircea Solcanu De ani buni a renunțat la televiziune și nu regreta decizia…

- In 2020 a avut loc primul sezon Survivor Romania, show-ul de supraviețuire bazat pe formatul internațional Survivor. Daca nu va mai aduceți aminte, primul sezon a fost difuzat in perioada 18 ianuarie 2020 – 30 mai 2020 la Kanal D. Pentru ca a avut un succes rasunator, producatorii au continuat cu noi…

- Zanni este marele caștigator Survivor All Stars, dupa ce, in urma cu cațiva ani, a caștigat un alt sezon din Survivor Romania. Cu banii pe care i-a luat in urma concursului a reușit sa-și cumpere o casa foarte frumoasa „full smart”. Cum arata casa in care locuiește Zanni In urma participarii la cele…

- In urma cu doi ani, Ștefania Ștefan facea parte din concurenții sezonului 3 la Survivor Romania, fiind considerata una din cele mai bune, dar ghinionul ei a venit exact inainte de marea finala. Se pare ca și de data asta nu a avut noroc, fiind eliminata la ultimul duel eliminatoriu. Dupa eliminare,…

- Dupa ce s-a lasat de fotbal, David Beckham s-a retras in mediul rural, pe o proprietate in valoare de 6 milioane de lire sterline. Celebritatea s-a filmat recent intr-o ipostaza neașteptata. Dupa ce a primit in dar cateva gaini, sportivul se ocupa indeaproape de ele. Foto Cum s-a filmat David Beckham…