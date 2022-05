Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce Iulia a facut ieri dimineața a șocat pe toata lumea, dar mai ales pe familia și prietenii sai care nu ințeleg gestul necugetat al tinerei de 33 de ani. Pe pagina acesteia de socializare sunt zeci de mesaje de regret, dupa ce Iulia a decis sa-și puna capat zilelor, aruncandu-se de pe un bloc…

- Avea doar 33 de ani și era priholog. Avea toata viața inainte, dar a ales sa-și puna capat zilelor intr-un mod tragic. Este povestea Iuliei, tanara din Timișoara care s-a aruncat de pe un bloc de zece etaje din Timișoara, impreuna cu cei doi copii. O decizie care a șocat pe mulți și care a produs mare…

- Femeia de 32 de ani urma sa se recasatoreasca peste cateva saptamani cu tatal celor doi copii. Apar noi informații in cazul femeii care s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din Timișoara impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 si 6 ani. Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei , Iulia B. avea 32…

- O femeie s-a aruncat in gol impreuna cu cei doi copii ai sai, de pe un bloc cu zece etaje din Timisoara. Femeia in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp dupa ce s-au lovit de asfalt. Cel de-al doilea copil, […]

- O femeie s-a aruncat in gol impreuna cu cei doi copii ai sai, de pe un bloc cu zece etaje din Timisoara. Femeia in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp dupa ce s-au lovit de asfalt. Cel de-al doilea copil, […] Source

- O femeie s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 și 5 ani, la Timișoara. Tragedia a avut loc marți, in zona Dambovița, din Timișoara. Femeia, in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat […] The post Tragedie la Timișoara.…

- O mama s-a aruncat cu cei doi copii ai sai in brațe de pe blocul cu zece etaje in care locuia, in Timisoara, informeaza Antena3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Tragedie in aceasta dimineata in cartierul Dambovita, din Timisoara – O femeie s-a aruncat in gol impreuna cu cei doi copii ai sai, de pe blocul cu zece etaje de pe Bvd. Dambovita, aflat vizavi de sediul STPT. Femeia in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 […] Articolul…