Stiri pe aceeasi tema

- Nico, in varsta de 52 de ani și fiica ei, Alexandra, in varsta de 31 de ani, au o relație speciala. Chiar daca a terminat Facultatea de Drept, Alexandra nu profeseaza in domeniu, alegand o cariera in TV. Mama ei a dezvaluit cum iși caștiga aceasta banii.„A terminat Dreptul, dar deocamdata e axata pe…

- Cica sa faci ce zice popa, nicicum ce face el. Caci, deși ca trimis al Domnului pe pamant predica apa rece de izvor, popa, de fapt, bea și el, ca toți muritorii, țuica. Un preot de la Iași, de la Scobalțeni, mai exact, in varsta de 46 de ani, a pus ochii, caci, na, ochii vad, inima cere, conștiința…

- Sara, fiica lui Brigitte, a susținut in acest an examenele pentru Evaluarea Naționala. Adolescenta nu a intrat la liceul pe care și l-a dorit, iar mama ei a decis sa o mute la unul privat. Recent, Sara a implinit 15 ani, iar mama ei i-a organizat o super petrecere, unde au fost invitați toți prietenii…

- Deși au locuit aproape 25 de ani in același cartier ploieștean, pe strazi paralele, deși teoretic ar fi fost posibil sa se intalneasca oriunde in oraș, sa aiba prieteni comuni care sa le faca vreodata cunoștința, deși in copilarie au invațat la școli vecine, doi tineri nu s-au cunoscut niciodata, pe…

- Dona Diaconescu are 16 ani și este olimpica pe țara la biologie. Este eleva in clasa a-X-a la Liceul ”Gheorghe Lazar” și iși dorește sa obțina ”Premiul Nobel” in Medicina. Dan Diaconescu iși susține fiica sa-și vada visul implinit. Ar vrea sa devina medic, dar i-ar placea sa lucreze și in cercetare.…

- Alexandr Esaulenco, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, și-a dat demisia luni din funcție. Cererea sa a fost trimisa președintele Parlamentului, Igor Grosu, informeaza G4Media . Esaulenco fusese numit in funcție in 2019, cu sprijinul fostei majoritați formate…

- Liana Stanciu, in varsta de 50 de ani, este unul dintre cei mai apreciați oameni de radio și televiziune. Este casatorita din 2005 cu Mihai de la „Bere Gratis” și au impreuna o fata, pe Teodora, in varsta acum de 16 ani. Liana a vorbit pentru prima oara despre relația cu fiica ei și despre activitațile…