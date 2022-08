Cu ce se ocupă adăposturile pentru animale și de ce lucruri au nevoie? Adaposturile pentru animale sunt importante pentru orice societate, mai ales in contextul inmulțirii cainilor de pe strazi. Aceste instituții sunt responsabile pentru ingrijirea, protejarea și apararea animalelor abandonate și abuzate. Ca sa iși poata continua activitatea, aceste organizații au nevoie de suportul intregii comunitați, fie ca este vorba despre ajutor financiar sau despre servicii de voluntariat. Care sunt principalele activitați ale unui adapost? Adaposturile pentru animale sunt in general locuri unde animalele fara stapan sunt aduse pentru a primi ingrijire medicala și ingrijire… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

