- Astazi e o zi importanta pentru sezonul 9 de la Chefi la cuțite, asta deoarece vom afla cine urmeaza sa mearga in semifinala cu șanse mari spre premiu. Cei trei chefi dețin amulete, astfel ca le vor folosi pe toate in cel de-al 17-lea battle.

- Dupa cel de-al 15-lea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțițe”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au degustat farfuriile concurenților și au acordat note. Ce mancaruri au uimit jurații?

- Catalin Scarlatescu a pierdut inca o concurenta. In ediția din 1 iunie, celebrul bucatar a avut parte de o surpriza neplacuta. Preparatul lui Nico a obținut cel mai mic punctaj și a fost eliminata din concurs. Ediția de la „Chefi la cuțite” din 1 iunie a fost una plina de provocari neașteptate pentru…

- Dupa scandalul care a izbucnit intre Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu din cauza probei de indemanare, acum, juratul și-a folosit amuleta pe echipa albastra. Concurenții, șocați de ce presupune amuleta lui Catalin Scarlatescu, au ramas fara cuvinte la vestea ca nu ar mai putea gati.

- Concurenții celor trei echipe din ediția 32 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” se pregateau de gatit pentru proba atunci cand Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta!

- Ediția din aceasta seara Chefi la cuțite s-a incheiat cu o batalie in bootcamp spectaculoasa. Astfel, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a intra in echipe, iar jurații și-au format strategiile cu care vor porni in competiția spre marele premiu.

- In ediția 28 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au dezvaluit care sunt concurenții care au impresionat, in prima proba de bootcamp!

- In ediția din aceasta seara a avut loc prima proba din bootcamp-ul Chefi la cuțite. Concurenții au trebuit sa gateasca rețete de sandviș, care mai de care mai inedite. Iata ce sfaturi le-au dat Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea celor 75 de concurenți care se bat pentru un loc in…