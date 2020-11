Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, cunoscut pentru bogația etalata, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, intr-un dosar de proxenetism. Iubitul Biancai Dragușanu a fost denunțat de fosta soție, pe care a trimis-o la produs in Germania. Acesta a fost ”turnat” in luna septembrie, cand una din fostele soții, Silvia…

- Joi seara, milionarul a primit si verdictul Tribunalului Dolj: ramane in arest pentru 30 de zile. Femeia care i-a fost sotie si i-a daruit doua fetite excentricului om de afaceri se numeste Silvia Iulia Salagean, care le-a declarat procurorilor ca in perioada 2014 – 2016 a practicat prostitutia in Germania,…

- Veste șoc in showbiz! Alex Bodi a fost denunțat de fosta soție procurorilor DIICOT! Ce acuzații grave a adus Silvia Iulia Salagean la adresa omului de afaceri? Bodi a fost sub arest pentru 24 de ore, la sediul DIICOT!

- Dezvaluirile facute de procurorii DIICOT despre Alex Bodi au starnit tot felul de reactii in mediul online. Printre vedetele care au avut ceva de spus in legatura cu asta se numara si Oana Mares. Fosta sotie a lui Augustin Viziru o ataca dur pe Bianca Dragușanu. Iata ce a postat pe pagina sa de Facebook…

- Bianca si Alex au avut o relatie cu multe certuri si despartiri, dar de fiecare data au reusit sa repare lucrurile dintre ei si sa ajunga din nou impreuna. Acum, insa, au ajuns din nou in acelasi punct si au decis sa se separe. Dupa despartirea de Bodi, Bianca Dragusanu a plecat din tara pentru…

- Certurile dintre Alin Oprea și Larisa sutn din ce in ce mai zgomotoase. In ultima perioada, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate, iar acum s-a iscat un nou scandal legat de partea financiara. Fostul membru al formației Talisman susține ca Larisa i-ar fi blocat accestul la toate conturile bancare…

- Bat clopotele de nunta in lumea vedetelor! Fosta concurenta de la „Asia Express – Drumul Comorilor”, colega și prietena Alinei Ceușan, a fost ceruta de soție de catre misteriosul Alex Militaru.