Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. “Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Senatorul Eduard Isakov, membru al Consiliului Federației, și-a catalogat fiica drept „tradatoare” pentru ca s-a opus razboiului din Ucraina, pe care Rusia l-a numit in mod constant „operațiune militara speciala”, noteaza BBC. Eduard Isakov a spus ca fata lui, Diana Isakova, o profesoara de yoga in…

- Marina Ovsyannikova, jurnalista rusa care a devenit celebra dupa ce a protestat impotriva razboiului din Ucraina, intrand in direct și aratand un afiș prin care cerea sa inceteze conflictul declanșat de țara ei, a fost arestata din nou. De data asta, acuzația e de știri false despre Forțele Armate Ruse,…

- Ucraina a lansat portalul „Children of War” care conține informații despre copiii ucraineni disparuți și gasiți. Dupa datele oficiale prezentate pe site, de la inceputul razboiului și pana pe 2 august, situația este urmatoarea: 358 de copii uciși, 693 de raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați. Aplicația…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa discute in curand cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Aceasta ar urma sa fie prima conversație oficiala intre SUA și Rusia de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie. Aceasta conversatie…

- Aproximativ 15.000 de soldati rusi au murit in Ucraina de la inceputul razboiului, au estimat agentiile de informatii din SUA si Marea Britanie, relateaza AFP. Richard Moore, seful Serviciului de Informatii Externe al Marii Britanii (MI6), a declarat ca un bilant de 15.000 de morti in randul rusilor…

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati – in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro – au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, a anuntat, marti, comisarul european insarcinat cu Justitia,…