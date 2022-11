Cu ce se mai ocupă polițiștii: Cercetează un ”dans al găinii” la o petrecere privată din Vaslui Uniforma de Poliție a ajuns obiect de recuzita la o petrecere organizata, sambata seara, la un restaurant din municipiul Vaslui. Doua infirmiere de la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, invitate la nunta de argint a unei colege de-a lor, s-au gandit sa destinda puțin atmosfera și au adus gaina in sala imbracate in polițiste. Deocamdata nu se știe cum au intrat infirmierele in posesia celor doua uniforme, cert este ca imaginile au ajuns și in atenția Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. In urma aparitiei imaginilor, IPJ Vaslui a comunicat ca va face verificari. ”Cu privire la postarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

