Stiri pe aceeasi tema

- Un sarpe de peste un metru si jumatate lungime a fost indepartat de jandarmi, joi, de pe gardul unei gospodarii din Drobeta Turnu Severin, acesta fiind dus apoi in mediul sau natural, unde a fost eliberat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un șarpe in lungime de peste un metru și jumatate a fost indepartat de jandarmi de pe gardul unei proprietați din Drobeta Turnu Severin. In cursul acestei zile, un cetațean a solicitat sprijin prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 sesizand faptul ca, pe gardul unei locuințe situate…

- Podul de la Cernavoda, „redeschis traficului” FOTO: RESTRICTII POD CERNAVODA - A 2. SURSA: CNAIR Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca Podul de la Cernavoda a fost redeschis complet traficului pe A2 calea 1, cu o zi mai devreme. Este vorba despre prima etapa…

- Elena Udrea va fi adusa din nou, sambata, pentru audieri la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Aceasta, dupa ce ședința de vineri nu a putut avea loc, in lipsa unui traducator autorizat.…

- Cateva sute de persoane, romani si ucraineni, au participat, sambata, in Bucuresti, la un protest impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Participantii s-au adunat in jurul orei 16,00, in Piata Victoriei, dupa care, la ora 18,00, au plecat spre ambasada Rusiei, pentru a continua protestul la adresa…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- Sase turisti cazati la un motel din localitatea valceana Milcoiu au avut nevoie de interventia paramedicilor SMURD si a echipajelor de la Serviciul Judetean de Ambulanta dupa ce li s-a facut rau, cel mai probabil din cauza unei intoxicatii cu clor. Cei sase au primit ingrijiri medicale la fata locului,…