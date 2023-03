Cu ce se mai ocupă angajații ministrului Bode: polițiștii au trecut la verificarea familiilor ale căror copii au multe absențe la școală Poliția municipiului Suceava a pus in aplicare, la sfarșitul saptamanii trecute, o razie cu efective marite in comuna Șcheia, acțiunea avand o mulțime de direcții de acțiune, de la filtre in trafic la prevenirea delicvenței juvenile și a absenteismului școlar, anunța Monitorul de Suceava. La acțiune au participat 43 de polițiști, o grupa de jandarmi […] The post Cu ce se mai ocupa angajații ministrului Bode: polițiștii au trecut la verificarea familiilor ale caror copii au multe absențe la școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

