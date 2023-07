Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 7 iulie, Kremlinul a anuntat ca va urmari ”de foarte aproape” discutiile dintre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres . ”Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine…

- Viitorul Ucrainei este in Uniunea Europeana si in alianta militara NATO, a declarat vineri, 7 iulie, premierul ceh Petr Fiala, dupa ce s-a intalnit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Praga, transmite Reuters și Agerpres. Petr Fiala a subliniat ca Ucraina poate conta pe sprijinul Uniunii…

- Tarile Uniunii Europene vor antrena 30.000 de soldati ucraineni in 2023, a anuntat marti Ministerul ucrainean al Apararii, intr-un moment in care armata sa a lansat o contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, potrivit AFP. "In 2023, in cadrul Misiunii de asistenta militara a UE…

- Fost director-adjunct al Diviziei Intelligence a Statului Major Militar International al NATO, generalul maior (r) Paul Hurmuz, explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, cat de important este rolul serviciilor secrete in razboiul din Ucraina

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut luni un nou apel catre NATO sa ia o „decizie politica pozitiva” la summitul din iulie privind candidatura Kievului pentru aderarea la alianța nord-atlantica.

- Țarile NATO organizeaza consultari pentru a stabili parcursul astfel incat Ucraina sa se alature alianței occidentale, insa drumul pare unul de lunga durata. Țarile NATO au decis sa nu adreseze momentan o invitație Kievului pentru a deveni membru al Alianței Nord-Atlantice la summitul lor din iulie…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…