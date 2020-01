Cu ce scumpiri vine anul 2020 Accizele cresc in 2020, asadar, acest lucru va duce la o crestere a preturilor.Cresterea accizei la motorina va duce la scumpirea pretului pe litru.Astfel, la un autotren care ar avea un rezervor de 400 de litri, un plin ar costa cu peste 30 lei in plus, potrivit presei centrale.Potrivit prevederilor Codului fiscal nivelul accizelor armonizate cu exceptia tigaretelor , precum si nivelul accizelor nearmonizate, se actualizeaza cu cresterea preturilor de consum din ultimul an, calculata in luna se ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

