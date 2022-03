Stiri pe aceeasi tema

- Escaladarea tensiunii intre liderii mondiali in domeniul producției vegetale, Rusia și Ucraina, va crește prețurile mondiale la produse alimentare, care se apropie deja de maximele mai multor ani. De asemenea, acest lucru ar putea impune cumparatorii de griu, porumb și ulei de floarea soarelui sa caute…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va decide luni daca Rusia va recunoaste independenta celor doua teritorii separatiste din estul Ucraina, o decizie care risca sa puna capat procesului de pace in acest conflict, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il va vizita, joi, pe omologul sau Volodimir Zelenski in Ucraina, dupa ce a prezentat Turcia ca mediator pentru a atenua tensiunile cu Rusia, iar un oficial a spus ca nu va fi de nicio parte in aceasta criza, potrivit Reuters, scrie news.ro. Oficialul…

- Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua povara cresterii costurilor la energie asupra gospodariilor, a afirmat ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.Taxa,…

- Uniunea Europeana a cerut luni „evitarea crizelor de nervi” în criza dintre Rusia si Ucraina si a reactiilor alarmiste, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell.„Stim foarte bine care este nivelul amenintarilor si modul în care sa reactionam. Trebuie…

- La sediul NATO de la Bruxelles cresc temerile asupra unor scenarii tot mai sumbre, cu perspectiva unui „risc real al unui nou conflict armat in Europa” asa cum a notat secretarul general al Aliantei dupa seria de discutii cu Rusia incheiate recent , relateaza Der Spiegel.

- Uniunea Europeana "lucreaza pentru a evita o criza", dar "va sustine ferm Ucraina" in cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, in contextul in care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara in Ucraina…