- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.Cu toate ca a mai ramas de jucat restanța dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC U Craiova 1948,…

- FC Hermannstadt-U Craiova 1948 și FCSB-Sepsi Sf.Gheorghe sunt meciurile din Superliga de fotbal care se vor desfașura duminica. Ambele partide fac parte din etapa a 30-a, ultima din sezonul regular, și au importanța pentru calificarea in play-off.

- LPF a decis ca FCSB - Sepsi Sfantu Gheorghe și Hermannstadt - FCU Craiova, meciurile care vor stabili componența finala a play-off-ului, sa se dispute de la aceeași ora. Cele doua partide au fost programate duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima…

- Sanctiune drastica dictata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal: FC U Craiova 1948 a pierdut la „masa verde”, scor 0-3, partida cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendata definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandarile xenofobe ale spectatorilor.…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 17 februarie Ora 17.00 FC Chindia Targoviște – Universitatea Cluj Ora 20.00 FC U Craiova 1948 – FC Voluntari Sambata, 18 februarie Ora 14.30 FC Hermannstadt – UTA Arad Ora 20.00 Farul Constanța – Petrolul Ploiești…

- Turneul Final 8 este programat sa se dispute in perioada 11 15 februarie 2023. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste, in intervalul 28 30 decembrie a.c., meciurile ultimei grupe din Cupa Romaniei la baschet, faza intai, sectiunea masculina. Accesul spectatorilor la partide este…

- Handbalistele de la SCM CRaiova se afla in fata unui nou meci important in Liga Florilor. Joi, de la ora 18.00, gruparea olteana se va duela cu Magura Cisnadie, in deplasare, intr-un meci din cadrul etapei a 10-a din Liga Florilor. Situatia din ultima vreme la Craiova nu este deloc una buna, ci din…